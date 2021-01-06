Українцям варто готуватися до вологої погоди через діяльність циклону, який прийшов з Європи

Про це у своєму Facebook розповіла авторитетний синоптик Наталка Діденко.

За її словами, на Різдво циклон принесе до України дощі, мокрий сніг та потужний вітер.

сніг, люди, Одеса

"Де випадатиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу - водії, обережно! Це найбільше стосується західних областей, Вінниччини, ввечері - Житомирщини та західних районів Київщини", - попередила синоптик.

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Діденко також зазначила, що опади завтра ввечері можливі на Сході, у Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму.

"Температура повітря у ніч на Різдво передбачається близько нуля. Вдень 7-го січня очікується +2+6 градусів, у південній частині +5+12 градусів, на Заході та на північному сході України 0+3 градуси", - продовжила синоптик у своєму мікроблозі.

Окрім цього, погода погіршиться завтра, 7 січня, у Києві, де Наталка Діденко прогнозує температуру повітря від +2 до +4 вдень.

"У Києві на Різдво йтиме дощ, можливий мокрий сніг. Вітер буде з південного сходу, поривчастий. Температура повітря у столиці вночі близько нуля, вдень 7-го січня очікується +2+4 градуси. Похолодання до "мінусів" прийде в Україну на наступному тижні, якраз на Маланки-Василя", - резюмувала вона у свіжому прогнозі погоди.

Раніше ми розповідали про повернення лютих морозів до України.

За словами синоптиків, ближче до Різдва погода в Україні кардинально зміниться, оскільки в країну повернуться морози:вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -10..-15 градусів.

Як зазначають спеціалісти, прохолодна погода може затриматися в Україні десь на тиждень.

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