"Похолодання до мінусів прийде в..."

Українцям варто готуватися до вологої погоди через діяльність циклону, який прийшов з Європи

Про це у своєму Facebook розповіла авторитетний синоптик Наталка Діденко.

За її словами, на Різдво циклон принесе до України дощі, мокрий сніг та потужний вітер.

"Де випадатиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу - водії, обережно! Це найбільше стосується західних областей, Вінниччини, ввечері - Житомирщини та західних районів Київщини", - попередила синоптик.

Діденко також зазначила, що опади завтра ввечері можливі на Сході, у Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму.

"Температура повітря у ніч на Різдво передбачається близько нуля. Вдень 7-го січня очікується +2+6 градусів, у південній частині +5+12 градусів, на Заході та на північному сході України 0+3 градуси", - продовжила синоптик у своєму мікроблозі.

Окрім цього, погода погіршиться завтра, 7 січня, у Києві, де Наталка Діденко прогнозує температуру повітря від +2 до +4 вдень.

"У Києві на Різдво йтиме дощ, можливий мокрий сніг. Вітер буде з південного сходу, поривчастий. Температура повітря у столиці вночі близько нуля, вдень 7-го січня очікується +2+4 градуси. Похолодання до "мінусів" прийде в Україну на наступному тижні, якраз на Маланки-Василя", - резюмувала вона у свіжому прогнозі погоди.

Раніше ми розповідали про повернення лютих морозів до України.

За словами синоптиків, ближче до Різдва погода в Україні кардинально зміниться, оскільки в країну повернуться морози:вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -10..-15 градусів.

Як зазначають спеціалісти, прохолодна погода може затриматися в Україні десь на тиждень.

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