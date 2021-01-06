Українцям варто готуватися до вологої погоди через діяльність циклону, який прийшов з Європи
Про це у своєму Facebook розповіла авторитетний синоптик Наталка Діденко.
За її словами, на Різдво циклон принесе до України дощі, мокрий сніг та потужний вітер.
"Де випадатиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу - водії, обережно! Це найбільше стосується західних областей, Вінниччини, ввечері - Житомирщини та західних районів Київщини", - попередила синоптик.
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Діденко також зазначила, що опади завтра ввечері можливі на Сході, у Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму.
"Температура повітря у ніч на Різдво передбачається близько нуля. Вдень 7-го січня очікується +2+6 градусів, у південній частині +5+12 градусів, на Заході та на північному сході України 0+3 градуси", - продовжила синоптик у своєму мікроблозі.
Окрім цього, погода погіршиться завтра, 7 січня, у Києві, де Наталка Діденко прогнозує температуру повітря від +2 до +4 вдень.
"У Києві на Різдво йтиме дощ, можливий мокрий сніг. Вітер буде з південного сходу, поривчастий. Температура повітря у столиці вночі близько нуля, вдень 7-го січня очікується +2+4 градуси. Похолодання до "мінусів" прийде в Україну на наступному тижні, якраз на Маланки-Василя", - резюмувала вона у свіжому прогнозі погоди.
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За словами синоптиків, ближче до Різдва погода в Україні кардинально зміниться, оскільки в країну повернуться морози:вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -10..-15 градусів.
Як зазначають спеціалісти, прохолодна погода може затриматися в Україні десь на тиждень.
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