Облгази підняли тарифи для українців, яким і так доводиться переплачувати через технічні проблеми

НКРЕКП затвердила розцінки на "блакитне паливо" для регіональних постачальників, які будуть враховуватися вже в січні. Як формуються тарифи для населення і чому доводиться так багато платити взимку "Оглядач" розповіли експерти.

З серпня Кабмін запустив в Україні ринок газу на конкурентних умови, відтоді національна компанія продає газ, а обласні постачальники розподіляють його по домівках і квартирах споживачів. При наявності лічильника українцям потрібно перераховувати ще й абонплату.

За словами Оксани Кривенко з НКРЕКП, абонентська плата з січня підвищилася через зростання цін на складові: зарплати співробітників, ремотні роботи, обслуговування систем і так далі. Тарифи в різних областях відрізняються, на формування впливають безліч факторів:

"Розмір абонплати залежить від протяжності мережі та кількості споживачів. Якщо місто велике, з маленькою кількістю населення, то цифра буде високою", - пояснили в НКРЕКП. - "У густонаселеному населеному пункті з невеликою протяжністю ціна може бути низькою".

Згідно з таблицею з офіційними розцінками, найдорожче коштують послуги Вінницької компанії "Газовик" - 2,55 гривні за кубометр без ПДВ, а найдешевше газ обходиться жителям Київської та Харківської областей.

Зношеність газотранспортної системи в Україні призвела до того, що споживачам доводиться доплачувати до 40% від суми за газ, який просто випаровується при транспортуванні. Постачальники ж компенсують втрати за рахунок клієнтів. Вартість доставки можна скоротити на 20% -30%, але для цього необхідно вкласти мільярди гривень у модернізацію системи.

Координатор житлових програм" опори " Тетяна Бойко припускає, що в 2021 році газівники можуть ще раз підвищити абонплату, щоб компенсувати зношеність комунікацій.

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