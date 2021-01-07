Український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною відправився в місто Умань, щоб відвідати маму
Він виклав кадри своєї поїздки на малу батьківщину в сторіз соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Знаменитість насамперед показав двір, в якому вони "билися з пацанами", де курив виноградну лозу і ганяв у футбол на асфальті.
"Всім доброго ранку. Остапчуки їдуть на сніданок з мамою, а я зараз швиденько вам покажу... Коротше, ось так це виглядає. Я тут грав, ось тут стояла якась карусель, це садок 25-й, в якому я навчався, але я був очкариком, потім мене перевели в спецсадик. Зараз це, звичайно, сумно якось виглядає, але в дитинстві, ти шо - це мої джунглі", - поділився спогадами ведучий.
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Незабаром Володимир і Христина Остапчуки приїхали в ресторан, в якому поснідали разом з мамою Інною, замовивши багато смачних страв. Сидячи за столом, знаменитість повернув камеру і показав своїх улюблених цуценят після трапези. Для сміху він наклав спеціальний фільтр, який зробив всіх членів сім'ї ніби опухлими.
"Як ви розумієте, ми смачно поснідали. До речі, нам подаруночки дали", - зазначив Володимир. Христина тут же додала: "дуже смачно поїли, прийдемо ще. І я поправилася нарешті".
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