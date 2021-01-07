Зірки заради залучення уваги звикли міняти образи на більш сміливі і відкриті

Хітом серед звичного одягу знаменитостей як і раніше залишаються наряди зі шкіри. Зірки намагаються з розумом підбирати вбрання з даних виробів, не бажаючи показати недоліки фігури або переборщити з колірною гамою в своєму образі. Представляємо вашій увазі топ-образ знаменитостей, які блищали недавно в нарядах зі шкіри.

Спеціально для одного з випусків шоу "Вечірній Ургант" співачка Ані Лорак прийшла в трендовому комбінезоні зі шкіри, пофарбованої в смарагдовий відтінок. Артистка блищала з нарощеним волоссям і вечірнім макіяжем.

Кім Кардашьян, яка за чутками американських ЗМІ має намір розлучитися з Каньє Вестом, також любить шкіряні вироби. У Смарагдовому бікіні в джакузі модель з пишними формами підкреслила свої головні достоїнства. Зірка, до слова, часто балує фанатів образами в одних бікіні.

Регіна Тодоренко, яка посіла третє місце в російському шоу "Льодовиковий період", підкорювала своїм образом в одному з ефірів в бунтарському образі. Приміряла шкіряну куртку, Тодоренко запалювала з партнером і навіть показала ризиковий номер з повітряним шпагатом.

Тіна Кароль з'явилася в шкіряній сукні оливкового кольору з пікантним декольте. Наряд належить до колекції українського бренду The Coat відомого дизайнера Каті Сільченко. У сміливому і стильному образі співачка з'явилася на зйомках нового сезону шоу "Голос".





51-річна артистка Дженніфер Лопес постійно показує фанатам, що вік на неї не впливає і вона може з легкістю перевершити навіть 30-річних моделей. Під час рекламної фотосесії зірка вразила дуже стильним образом у білизні чорного кольору.

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