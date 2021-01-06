Українці дивуються, на яких підставах ПриватБанк відмовляє їм у подальшому обслуговуванні
Про це йдеться в негативній скарзі, яку опублікували на Мінфіні.
За словами клієнтки, вона намагалася зняти гроші, але банкомат ПриватБанку з'їв її карту.
Дівчина звернулася на гарячу лінію і їй заблокували карту з метою безпеки, але надалі ПриватБанк відмовився продовжувати співпрацю з клієнткою.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Рідні божеволіють від горя: на Харківщині знайшли тіло 28-річного хлопця, якого шукали з грудня
Українці підняли бунт проти підвищення тарифів на 101%, перекривають траси: "Коболєв жирує, а нас як липку обдирають!"
Молоденький Чапкіс парить над сценою, порушуючи закони гравітації, кадри з легендою, що зачаровують: "Як він це робить?"
"Вічно вагітна": 42-річна українка народила 18-ту дитину, вразивши навіть лікарів, унікальні кадри
"У банку мене чекав неприємний сюрприз. Дівчина повідомила, що банк відмовляє мені в подальшому обслуговуванні, без пояснення причин. Залишився робочий Приват24, але картку відмовляються видати. Після цього через 2 місяці відкрила ФОП І Приват запропонував відкрити рахунок. Рахунок для ФОПа відкрили, а карту для особистого користування видати в черговий раз відмовилися", - підкреслила вона у своїй скарзі на Мінфіні.
Співробітник Приватбанку оперативно відреагував на скаргу і пообіцяв вирішити проблему клієнтки в найкоротші терміни.
"Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати вас одразу повідомлять. Спасибі за розуміння", - написав він у коментарях під скаргою.
Нагадавши, Рахунки в ПриватБанку блокують при платежах, реакція банку вражає
Також Politeka писала, що Новий підступ з картами Приватбанку, українці втрачають гроші на рівному місці