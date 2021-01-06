Українці дивуються, на яких підставах ПриватБанк відмовляє їм у подальшому обслуговуванні

Про це йдеться в негативній скарзі, яку опублікували на Мінфіні.

За словами клієнтки, вона намагалася зняти гроші, але банкомат ПриватБанку з'їв її карту.

Дівчина звернулася на гарячу лінію і їй заблокували карту з метою безпеки, але надалі ПриватБанк відмовився продовжувати співпрацю з клієнткою.

"У банку мене чекав неприємний сюрприз. Дівчина повідомила, що банк відмовляє мені в подальшому обслуговуванні, без пояснення причин. Залишився робочий Приват24, але картку відмовляються видати. Після цього через 2 місяці відкрила ФОП І Приват запропонував відкрити рахунок. Рахунок для ФОПа відкрили, а карту для особистого користування видати в черговий раз відмовилися", - підкреслила вона у своїй скарзі на Мінфіні.

Співробітник Приватбанку оперативно відреагував на скаргу і пообіцяв вирішити проблему клієнтки в найкоротші терміни.

"Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати вас одразу повідомлять. Спасибі за розуміння", - написав він у коментарях під скаргою.

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