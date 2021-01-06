Мало хто може таке дозволити

Російський шоумен Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, похвалився сімейним відпочинком на морі

Він виклав у мікроблозі "Instagram" фото з молодшою дочкою Амелією на пляжі, повідомляє Politeka.net. Для морської прогулянки дівчинка одягла купальник і накинула поверх рожеву толстовку, а її знаменитий ТАТО вийшов в чорно-білих пляжних шортах, білій футболці, жилетці, бейсболці і окулярах.

Олександр Ревва опустився коліном на пісок і обійняв Амелі, яка у відповідь ніжно притулилася до свого батька. Ймовірно, вони збиралися купуватися в морі, проте погода видалася занадто прохолодною-довелося обмежитися прогулянкою по піщаному березі і сімейною фотосесією.

"Доброго ранку і гарного дня!!!",- побажав Артур Пирожков в описі.

Користувачі соцмережі залишили багато позитивних коментарів, пост "лайнули" навіть зірки, такі як Віра Брежнєва і Світлана Лобода:

"Милашки 😍"; " якщо чесно, дивлячись на вас, я думаю, це єдина сім'я в шоу бізнесі яка справжня! Щира!

Сподіваюся, це так! Хочеться, щоб так було! Люблю взагалі творчість! У вас така красуня дружина і дітки супер! Любіть їх!"; "Завжди природні фотки, здорово. Такі, які є"; "кращі😍❤️ обожнюю вас❤️😘"; " як красиво тато з дочей!!! 🌹 🌹 🌹 "; "Замерзли біля моря";" ти супер ❤ ❤ ❤ заздрю твоїй дружині"; " а де сніг ялинка і зима?"; "Пірожочек такий милий папуля😆".

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