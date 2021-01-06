Популярний український музикант Сергій Бабкін і його дружина Сніжана показали, як веселяться на свята

Яскраве фото пари з'явилося на сторінці дружини музиканта в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Напередодні Різдва Бабкіна вирішила привітати своїх читачів з святом, що наближається, і показати, як розважається з чоловіком.

"Нова позитивна думка створює нову емоцію. А нова емоція і є ваша реальність. Не будь ідеальним! Будь захопленим, дивним, райдужним, прагнучим, радісним чоловічком! Прямо зараз посміхніться! З наступаючим Різдвом, дорогі!",- написала Сніжана.

На опублікованому нею фото вони з Бабкіним відображені під час вечірньої прогулянки по місту. Чоловік і дружина позують на тлі вбраної ялинки злегка нахилившись вперед і витягнувши руки. Вони обидва щасливо посміхаються.

Шанувальники пари не змогли не прокоментувати такий пост.

"Супер позитив", "Спасибищеее за настрій! З Різдвом!", "Які ж Класні!", "І вас і вашу сім'ю З Різдвом Христовим! Позитивчики!", "Спасибі Вам! Ви чудо!", "Ви супер! Величезне спасибі за ваші пости, думки, фото! Надихає кожен раз", "Бомба ракета з наступаючим Різдвом хлопці", "а у вас снігу немає або це просто так вулиці добре чистять?",- пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Бабкіна без одягу зганьбилася відвертими кадрами, українці не витримали: "І це мати трьох дітей?».

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