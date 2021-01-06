Відомий український ведучий Володимир Остапчук розповів, чи планує дітей зі своєю новою дружиною Христиною Гірник

Так, шоумен у програмі «Ранок з Україною» зізнався, що вони обговорювали це питання. При цьому, поки ні про які конкретні плани мова не йде.

"Я люблю своїх дітей. І, звичайно, нам хотілося б ще діточок, але це коли Бог дасть. Проте ми про це серйозно говорили. Це нормально для молодої пари", - розповів ведучий.

Як відомо, у Остапчука вже є двоє дітей від попереднього шлюбу-7-річна Емілія і 2-річний Еван. При цьому, через конфлікт з колишньою дружиною, від якої він пішов до Христини, зараз ведучий не бачиться з дітьми.

Втім, раніше його дочка і син вже встигли познайомитися з новою коханою тата. Остапчук стверджує, що Христина нібито відразу знайшла до них підхід.

"Христина-мудра жінка, вона відразу знайшла, чим зацікавити дітей. Евана поки задовольняє перегляд мультиків або гра в «бібіки». А з Емілією вони вчаться грати на фортепіано або малюють», - розповів Остапчук.

Примітно, що його колишня дружина звинувачує ведучого в несплаті аліментів, проте сам шоумен стверджує, що постійно допомагає дітям і робить для них все можливе.

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