Українська співачка Таїсія Сватко, яку називають таємною дружиною Олега Винника, вразила наповал моложавою красою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото біля ялинки. 46-річна бек-вокалістка була одягнена в сріблястий молодіжний комбінезон і просту шапку. Біляве волосся артистки акуратно визирало з-під шапки.

Дивлячись на фото починає здаватися, що Таїсія зупинила час і залишилася в 30-річному віці. Інакше важко пояснити її моложавий вигляд і неймовірну красу.

"Скільки красивих, теплих, щирих слів, побажань, подарунків я отримала від вас в мій День Народження і отримую досі! Дякую кожному з вас, що не пройшли повз мого скромного свята! Я і уявити собі не могла, що прийде час, коли я не зможу кожному віддячити особисто за теплі привітання, за дорогоцінну увагу до мене... Я відчула таку любов і повагу!",- написала Таюне під постом.

У коментарях красуні залишили масу захоплених слів і компліментів.

"Нереально красива. З Різдвом", "найкраща", "Таюня, улюблена наша! Наша квіточка! Ми вас безмірно любимо! Постійно переживаємо і радіємо за вас щиро!", "Неперевершена. Зі святом", "безмежно любимо!", "Тая яка ви красуня", "найкраща і незрівнянна квіточка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Таюне підкорила яскравою зовнішністю в затишному светрі:"Ангел неймовірний".

Як повідомляла Politeka, Таюне в напівпрозорій сукні засвітила достоїнства фігури:"молода вовчиця".

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