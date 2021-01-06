Скандальна російська актриса Христина Асмус вперше після розлучення показалася на публіці в компанії колишнього чоловіка Гарріка Харламова

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася відповідними кадрами у своєму Instagram.

Як відомо, минулого літа Російська зоряна пара оголосила про своє бажання розірвати стосунки. Вони остаточно оформили розлучення в жовтні і з тих пір не з'являлися разом, принаймні на публіці. Однак, день народження їх спільної дочки Насті змусив знаменитостей забути про всі розбіжності.

У своєму Instagram Асмус показала, як вони відсвяткували семиріччя дівчинки 5 січня. На кадрах можна побачити, саму Христину, її дочку в оточенні рідних і друзів, а також Харламова.

"Вчора був просто приголомшливий день! Повний любові, захоплення і солодощів! Однозначно в скарбничку кращих днів у житті! Нас оточували тільки найближчі і такий океан тепла вчора був, що з розуму зійти! Всю дорогу додому, вдома потім і сьогодні цілий день ми тільки й обговорюємо свято! Ледве заснули вчора", - написала актриса.

На святі вона була в джемпері і довгій спідниці кольору слонової кістки. На одному з відео вони з Харламовим стоять зовсім поруч.

Шанувальники зірки тут же почали коментувати її пост.

"Дуже мило, не дивлячись на розлучення, ви разом святкуєте ін дочки. Це дорогого коштує", "Хороший тато", "Христина, ви прям навмисно махаєте рукою перед обличчям Гаріка... не добре!", "Ну і навіщо було розлучається, таке сонечко прибили", "Гарік як непорозуміння...спортивка, кепка. До чого?",- пишуть люди.

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