Тревел-блогерша Барбора Ондрачкова обурила користувачів мережі фотографіями з країн, які відвідала 2020 року
Так, вона опублікувала фото з відпочинку на розкішних курортах в Італії, Швейцарії, Німеччини, Австрії, ОАЕ і на Мальдівах. Також блогерка показала, як обідає в кращих ресторанах Парижа, Копенгагена і Будапешта, пише The Daily Mail.
Вечір на"надводній віллі" в Intercontinental, де вона зупинилася на Мальдівах, коштує $1442 (40 787 гривень).
Найдешевший номер на курорті Пікколо Сант'андреа, який Ондрачкова орендувала на узбережжі Амальфі в Італії пропонують за $695 на добу. А стандартний номер в OneOnly Royal Mirage, де вона зупинялася під час перебування в Дубаї, коштує $528.
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"Мій 2020 рік у двох словах. На щастя, цього року вдалося відвідати 9 країн і 30 міст, навіть незважаючи на коронавірус", - підписала Ондрачкова добірку в Instagram.
Таке хизування викликало негативну реакцію. Люди коментували, що на фотографіях немає жодної маски і про "відсутність поваги до людської порядності".
"Повинно бути приємно подорожувати світом під час пандемії. егоїстична Барбора", " це настільки образливо для медсестер, лікарів і всіх інших, хто намагається пережити пандемію. А ви просто танцюєте", - писали користувачі Мережі під її постами.
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