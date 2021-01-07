Колишня кохана розкрила правду про нового героя шоу "Холостяк" Михайла Заливако

Одинадцятий сезон популярного реаліті стартує навесні 2021 року на телеканалі "СТБ", передає Politeka.net. На YouTube-каналі "Беспалов music" вирішили викрити завидного нареченого і показали повідомлення від дівчини, у якої вже були стосунки з Харківським бізнесменом.

Пара зустрічалася близько півроку. За словами дівчини, Михайло їй часто зраджував, при цьому був дуже закомплексованим маминим синочком. Вона попередила, що Заливако вміє зачарувати своєю зовнішністю, але швидко розчаровує.

"Він не поганий хлопець, але дуже багато комплексів і дуже залежить від своєї мами. Мені в стосунках зраджував. Намагаючись самоствердитися, як чоловік, женеться не за якістю, а за кількістю дівчат", - розговорилася колишня дівчина Михайла. - "Позиціонує себе як нарцис, по факту - море комплексів, через це розкачався і став спортсменом. Підкуповує своєю чарівністю і добрими очима, але через деякий час чарівність зникає. Залишаються зради і вічні скандали".

Багато користувачів Мережі вже розчарувалися в новому герої шоу" Холостяк " і висловили свої думки в коментарях:

"Коротше цей новий холостяк типу багатьох сучасних хлопців, і я не вірю, що він побудує відносини на проект. попіаритися типу Макса Михайлюка. краще б Льошу Тригубегко взяли"; " Невже на Холостяка вже і вибрати нікого? Мало того, що одні ноунейми, так ще й самозакохані членистоногі"; "цікаво, маман буде контролювати знімальний процес свого" дитинкою "на проекті" Холостяк"? І як вона сама оцінить учасниць"; "на зовнішність Холостяк не дуже, поки не знаю дивитися чи ні"; ""побудує" цей Міша відносини з дівчиною при такій постановці питання,як авторитарна мама. Треба кастинг проводити за участю мами і відбирати дівчат, яких схвалить мама"; "у нього спільна подруга з Еллертом".

Нагадаємо, українкам показали нового "Холостяка" - екстремала, фото без сорочки зводить з розуму: "Перекачаний, але..."

Як повідомляла Politeka, Тригубенко, відшитий "холостячкою", не втрачає часу дарма, свіже фото:"вирішено - наступний холостяк".

Також Politeka писала, що дівчина з " Холостяка "ефектно вигнулася в блискучому вбранні:"Просто не відірвати очей".