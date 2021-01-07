Дочка Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, зворушила щасливим виглядом поруч з чоловіком і дітьми

У соціальній мережі "Instagram" з'явилося сімейне фото співачки, яке викликало справжній фурор, передає Politeka.net. Крістіна Орбакайте зображена поруч з будинком у світлій джинсовій куртці, білому топі і круглих окулярах під колір волосся. Її чоловік Михайло Земцов сів поруч і взяв на руки дочку Клавдію, глава сімейства надів просторі чорні штани і стильну футболку з капюшоном.

У кадр також потрапив онук Пугачової-Дені Байсаров. Він постав у чорній футболці та легкій куртці градинтної зеленої розмальовки. Молодий чоловік доповнив свій образ сонцезахисними окулярами.

Користувачі соціальної мережі захопилися сімейною ідилією і залишили в багато теплих коментарів:

"Діти схожі на батька"; " Хлопці, ви Класні! З Різдвом!"; "Красива сім'я) особливо Дені🙌"; "вона що як мама буде до 70 років народжувати, у неї є два сини"; " мила, добра сім'я! Приємно оку!"; "Дені дуже любить сестричку"; " а чому син на Галкіна схожий? Або мені здається?"; "У Вас такі діти красиві все! Потрібно ще народжувати))))))"; " треба народити хлопчика для чоловіка❤️"; "обожнюю тебе, Христина"; " Супер фото ❤️"; " миле фото 💕"; " Прекрасно бачити вас!! З Різдвом"; " славні мої 😍❤️👏 🙏 💯 🌹".

Нагадаємо, що Моложава Орбакайте в тонкій сукні без ліфчика викликала фурор:"Христинка — сама чарівність".

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