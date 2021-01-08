Уряд планує підвищити пенсії в 2021 році і готується до введення накопичувальної системи

Кабмін вже обробляє грунт для повноцінного введення накопичувальних пенсій, однак реалізувати проект зможуть не раніше 2023 року. Голова Комітету Верховної Ради з соціальної політики Галина Третьякова в інтерв'ю виданню "Гордон" розповіла, до чого готуватися українським пенсіонерам цього року.

"Пенсії не зменшаться, а навпаки-для деяких категорій збільшаться. Кабмін і Мінсоцполітики розробляють законопроект Про індексацію пенсій. Коли його внесуть до парламенту, ми визначимо особливості індексації - на який відсоток, кому і коли", - заявила народний депутат.

Поки запуск нового етапу пенсійної реформи запланований на 2023 рік, центральні органи влади вже готують грунт і розробляють відповідні законопроекти. Якщо в 2021 році приймуть потрібний закон, то весь 2022 піде на підготовку. За словами Галини Тре'якової, зараз активно чинить опір бізнес, адже підприємцям доведеться виділяти додаткові гроші на накопичувальні пенсійні внески.

"Планується така система: людина відкладає мінімум 1% від свого доходу (при бажанні може і більше), роботодавець діє за формулою +1% (це означає, Якщо людина відкладає 1%, то роботодавець – мінімум 2%)", - пояснила парламентарій.

Вона додала, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль має намір в 2023 році виділити по 2% від єдиного соціального внеску і прибуткового податку на накопичувальні пенсії.

"Ми намагаємося збалансувати документ і максимально задовольнити потреби стейкхолдерів. Прем'єр-міністр налаштований на виділення частини ЄСВ на заощадження, а це колосальний крок вперед, може бути, навіть вирішальний. Якщо в 2023 році вийде запустити процес – це буде прорив", - підкреслила Третьякова.

Раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що з 1 січня 2021 року пенсії для деяких категорій українців підвищилися разом із зростанням мінімальної зарплати. Планова індексація повинна відбутися вже в березні, крім того пенсію перерахують ще два рази:

"Перше підвищення в році 1 липня, а наступне - 1 грудня 2021 року. Це теж мінімальна пенсія".

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