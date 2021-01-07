Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала груди в декольте
Зірка вражає образами, які варті особливої уваги, пише Politeka.net. Модель цього разу постала у вузькій чорній сукні з незвичним декольте.
Модель позувала в наряді, який обтягнув її досконалості, виділивши пишні стегна.
Пікантний виріз в районі грудей, оголяв соковиті місця. Смужки в стразах перепліталися посередині, тим самим утримуючи темну тканину на грудях.
Модель розпустила довге шовкове волосся і доповнила образ макіяжем з акцентом на вії і пухкі очі.
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"Сподіваюся, сьогодні все в безпеці", - написала Гюль.
За вісім годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали красуні багато приємного, адже вона, дійсно, цього гідна.
"Апетитна", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Гюль Бахарі родом з Туреччини. Дівчина випадково прославилася в соцмережах, адже зовнішність і схожість з Кім Кардашьян не могли залишитися непоміченими.
Сім'я красуні переїхала в США, де її батько зміг заробити статки. Дівчина вчилася в Темплському університеті, вивчаючи Міжнародний бізнес і фінанси.
На першому і другому курсах вона працювала фітнес-тренером і вже добре заробляла.
Красуня випадково потрапила в студентський модний блог, де її й помітили агентства.
Кар'єра красуні стала стрімко зростати і зараз вона - амбасадор відомих брендів. В Instagram на Гюль підписані 310 тисяч користувачів мережі.
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