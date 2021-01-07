Відома актриса, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук похвалилася своїм новим досягненням

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку підопічної Олени Кравець в Instagram.

Спекотна брюнетка прикрасила обкладинку одного з українських журналів.

"Дякую журналу Арт Мозаїка і @zhenskiykvartal_official за честь опинитися на обкладинці новорічного номеру. З сьогоднішнього дня у продажу. Це великий аванс для мене. Спасибі. З Різдвом, друзі", - написала артистка.

Адамчук відображена в жіночній чорній сукні з квітковим візерунком. Досить глибоке V-подібне декольте додає образу пікантності.

На обличчя артистки нанесений яскравий макіяж з акцентом на губи. Адамчук злегка відкрила рот і трошки примружила очі. Темне волосся дівчини укладені хвилями.

"Люди, які вміють жартувати – просто скарб», - свідчить цитата аамчук на обкладинці журналу.

Користувачі Мережі захоплені красою артистки і радіють її успіху.

"Вау", " ми отримуємо від життя те, у що віримо. Ти віриш в успіх-ти його отримаєш, чекаєш щастя - воно вже на шляху до тебе. Нехай буде так і ніяк інакше!» ,- пишуть в коментарях.

Відреагувала на пост Адамчук і дружина актора "Кварталу 95 «Євгена Кошового Ксенія, вона поставила»лайк".

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