Відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма розгубив весь шарм поруч з красунею-дружиною

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дружина хореографа Лілія Яма опублікувала кумедний святковий знімок. Жінка стояла зі своїм коханим чоловіком біля ялинки. Красуня була одягнена в сріблясте плаття з вирізом і глибоким декольте. На ніжках у неї красувалися туфлі на підборах. Особливого шарму фото надав загар на шкірі Лілії.

Влад, на відміну від дружини, виглядав блідим і болісно худим. Крім цього, він позував для фото босоніж, що викликало змішані емоції у шанувальників. Незважаючи на зовнішній вигляд, хореограф посміхався і обіймав дружину.

"Хочу від душі всім нам побажати здоров'я, миру і чудес. Щоб все у нас було добре. І здійснилися всі наші заповітні мрії. На фото я-бальниця, так вийшло. Тільки не питайте, чому Влад босоніж, а я в туфлях. І звідки загар...",- підписала фото дружина Ями.

У коментарях зірковій родині залишили кілька відгуків.

"Яка ви пара красива. Щастя вам любові і здоров'я", «не хворійте і одужуйте швидше», «Влад, бідолаха. Витратився, щоб дружина була засмагла, в шикарній сукні і на підборах. А сам залишився лисий, босий і не голений. Жартую, звичайно. Не ображайтеся. Зі святом", - пишуть люди.

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