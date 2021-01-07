Російська співачка Наташа Корольова у розкішній сукні зачарувала квітучим виглядом і оксамитовим голосом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому вирішила згадати минуле і виконати свій хіт «зимові місяці». Співачка була одягнена в розкішну сукню з глибоким декольте. Наряд вигідно підкреслив пишні груди артистки. Спущені бретельки зробили акцент на округлих плечах поп-виконавиці.

Зверху Корольова накинула теплий плед, який створив зимовий настрій. Образ завершила святкова зачіска і яскравий макіяж.

"Від Різдва до святого Хрещення

Будемо з тобою удвох.

Зимові місяці, зимові місяці

Разом переживемо", - проспівала Наташа Корольова.

Особливу увагу шанувальників привернув грайливий настрій співачки. Було видно, що красуня знаходиться в доброму настрої, незважаючи на всі неприємності, з якими зіткнулася її сім'я в 2020 році.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова показала, як насолоджувалася відпочинком з коханим чоловіком Тарзаном. Незважаючи на зради стриптизера, Наташа пробачила недолугого чоловіка, давши йому ще один шанс. Як відомо, свої стосунки пара відновлювала в Африці, де брала участь у зйомках реаліті-шоу.

Нагадаємо, що 47-річна Корольова вразила новим спільним з Тарзаном дітищем, забувши про зради: "це дуже енергійний...".

Як повідомляла Politeka, помолоділа Наташа Корольова приспустила шаль, блиснувши своїми висульками, Лоліта не встояла: "Діва Марія...".

Також Politeka писала, що несхожа сама на себе Корольова приголомшила відвертим образом, в мережі не змовчали:"у нас такі на люстрі...".