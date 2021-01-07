Російська співачка Наташа Корольова у розкішній сукні зачарувала квітучим виглядом і оксамитовим голосом
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому вирішила згадати минуле і виконати свій хіт «зимові місяці». Співачка була одягнена в розкішну сукню з глибоким декольте. Наряд вигідно підкреслив пишні груди артистки. Спущені бретельки зробили акцент на округлих плечах поп-виконавиці.
Зверху Корольова накинула теплий плед, який створив зимовий настрій. Образ завершила святкова зачіска і яскравий макіяж.
"Від Різдва до святого Хрещення
Будемо з тобою удвох.
Зимові місяці, зимові місяці
Разом переживемо", - проспівала Наташа Корольова.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Таємна дружина Олега Винника зупинила час, сп'янивши моложавим виглядом: "Наша квіточка"
Рідні божеволіють від горя: на Харківщині знайшли тіло 28-річного хлопця, якого шукали з грудня
"Цю втрату не передати словами": зупинилося серце іменитого українського коміка
Таємна дружина Олег Винника в напівпрозорій сукні засвітила достоїнства фігури: "Молода вовчиця"
Особливу увагу шанувальників привернув грайливий настрій співачки. Було видно, що красуня знаходиться в доброму настрої, незважаючи на всі неприємності, з якими зіткнулася її сім'я в 2020 році.
Раніше ми писали, що Наташа Корольова показала, як насолоджувалася відпочинком з коханим чоловіком Тарзаном. Незважаючи на зради стриптизера, Наташа пробачила недолугого чоловіка, давши йому ще один шанс. Як відомо, свої стосунки пара відновлювала в Африці, де брала участь у зйомках реаліті-шоу.
Нагадаємо, що 47-річна Корольова вразила новим спільним з Тарзаном дітищем, забувши про зради: "це дуже енергійний...".
Як повідомляла Politeka, помолоділа Наташа Корольова приспустила шаль, блиснувши своїми висульками, Лоліта не встояла: "Діва Марія...".
Також Politeka писала, що несхожа сама на себе Корольова приголомшила відвертим образом, в мережі не змовчали:"у нас такі на люстрі...".