Український телеведучий Володимир Остапчук прийняв вольове рішення і відпустив свою дружину Христину

На сторінці в "Instagram" знаменитість розповів, як будуються стосунки в їхній родині, пише Politeka.net. Різдво Володимир і його кохана зустріли в Умані, у мами ведучого, і незабаром вирушили до Києва. Після повернення до столиці вони відвідали батьків Христини і вирішили на якийсь час розділитися. За словами зірки, Христина залишила його одного будинку заради зустрічі з подругами.

"Busy day Різдвяний триває. Зараз Христина упорхнула на пару годинок зі своїми подружками на святковий обід, якщо так можна сказати. Я вважаю-це нормально, що у кожної людини має бути свій простір, своя можливість зустрітися з кимось, повинні бути особисті кордони",-пояснив Володимир Остапчук своїм шанувальникам.

У сторіз телеведучий також звернув увагу, як з часом змінюються святкові українські традиції, адже коли він був маленьким все відбувалося інакше:

"Згадав, що сьогодні всі колядують... Якщо в моєму дитинстві колядували, горіхи якісь збирали по сусідах, ну може дві гривні, то зараз колядують - і надсилають номер картки".

Раніше Володимир Остапчук показав, як радіє зимовим святам в компанії дружини. Він сфотографувався на вулиці, стиснув Христину в обіймах, а руки поклав чи не на груди красуні.

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