Відома українська співачка, фронтвумен The Hardkiss і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна здивувала незвичайним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала уривок з акустичного концерту групи. Вона виконувала українську різдвяну пісню "Щедрик", чим вразила багатьох шанувальників. Відому пісню вона скомбінувала з піснею групи Helpless. Юля повідомила, що відео з цією піснею вже набрало більше мільйона переглядів в Ютуб. Це стало своєрідним досягненням для групи.

Особливу увагу на відео привернув образ співачки. The Hardkiss славиться оригінальними нарядами і образами, які для Саніної створює її беззмінний стиліст і візажист Слава Чайка. Саме він огорнув співачку своєрідним туманом загадковості і непередбачуваності. До речі, багато образів на "Танцях з зірками" теж створював для Юлії Чайка.

На опублікованому фрагменті Саніна постала в образі інопланетної істоти з людським виглядом або казкового ельфа. Складалося враження, що вона трохи переборщила з гримом. Її волосся було акуратно укладене, а шкіра пофарбована в світлий сріблястий відтінок. Прозора тканина її вбрання з блискітками доповнювала образ так само, як і оригінальні прикраси.

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