Російський комік і актор Максим Галкін показав, як проводить різдвяні вихідні з дітьми

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував відео, на якому розважався з Лізою і Гаррі. Галкін зняв, як його дочка виконує небезпечний трюк, спускаючись з високої засніженої гірки. Вони з Гаррі стояли внизу гори, а Ліза знаходилася нагорі.

"Ліза!",- крикнув Галкін, давши дочці команду спускатися.

Безстрашна дівчинка відразу ж з'їхала з гірки і через кілька секунд опинилася біля батька сімейства, який зняв все на камеру. Варто відзначити, що Ліза не поспішала вставати зі снігу, зручно влаштувавшись і позуючи на камеру.

"З Різдвом вас, дорогі друзі. Зі світлим святом!",- звернувся до шанувальників щасливий татусь, який явно дуже задоволений проведеним з дітьми часом.

Варто відзначити, що у дворі у Галкіна нападало дуже багато снігу, що створило справжню святкову атмосферу.

Як відомо, Гаррі і Лізу для Максима Галкіна і Алли Пугачової народила сурогатна мати. Зараз двійнятам по 7 років. Вони ростуть всебічно розвиненими особистостями. Судячи з відео, які регулярно викладає Галкін у себе в Instagram, він проводить дуже багато часу з дітьми.

Нагадаємо, що талановиті діти Пугачової і Галкіна порадували тата, отримавши незвичайні подарунки: «у Лізи скромніше...».

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