Актор і шоумен Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, яскраво проводить зимові свята в теплих краях

Його дружина Анжеліка опублікувала в соцмережі "Instagram" фото їхнього сімейного відпочинку, передає Politeka.net. Подружжя Ревв зустріло Різдво на піщаному пляжі, де для них накрили святковий стіл і прикрасили білими декораціями і дерев'яними ліхтарями.

Олександр Ревва зображений поруч зі своєю дружиною і двома дочками: Алісою і Амелі. Все сімейство вбралося в білий одяг, так шоумен одягнувся в штани і сорочку, які підкреслив чорними окулярами, Анжеліка і дівчатка, в свою чергу, наділи білі сукні. Виконавець придбав старшу дочку і кохану, яка звернула на нього закоханий погляд з букетом квітів в руках.

"З Різдвом Христовим! ❤ ️ 🙏 🏼 Нехай у ваших серцях завжди живе любов і віра.. а у ваших будинках панує Мир", - підписала зворушливий кадр Анжеліка.

Користувачі соціальної мережі висловили своє захоплення сімейною ідилією і залишили багато теплих коментарів під постом:

"Анжеліка, з Різдвом!!! Вас і вашу сім'ю❤️"; " дуже красива сім'я!!!! Щастя!!!! Чудес!!! Радості!!!! Подарунків!!! Любові!!!! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🤗👏"; "Фото сімейне, добре, чисте 🤍 🤍 🤍 на душі відразу стало тепліше, хоч і зима️️"; "знову одружилися? Вгамуйтеся вже))"; " ви найкраща сім'я! Щастя вам!"; "Взаємно ♥ ️ 🙏 😘 🥰 з Різдвом Христовим вас! Янголя".

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