Українська телеведуча і модель Катя Осадча і її чоловік, актор Юрій Горбунов, вирушили на відпочинок

Модель похвалилася, як проводить час з чоловіком в теплих краях, передає Politeka.net. Осадча розмістила відповідне фото у себе в сторіс.

На знімку спокусниця позувала в білосніжній футболці і в малиновому костюмі. Красуня розкрила жакет, а також блиснула стрункими і довгими ніжками в шортиках.

Красуня виставила струнку ніжку в кросівках, роблячи силует більш спокусливим.

Катя приховала очі за склом великих окулярів. Вона посміхалася, направивши камеру на відображення в склі.

Щасливий чоловік Юрій взяв за руку Катю і, дивлячись на неї, посміхнувся.

Актор одягнувся в світлих тонах, зверху накинувши джинсову куртку.

Фото було зроблено в сверхвисотному хмарочосі Бурдж-Халіфа, звідки відкривався чудовий краєвид на місто. А пара не стримувала почуттів і на заздрість усім показувала свою ніжність.

Оскільки кадр був розміщений в сторіс, він не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Раніше повідомлялося, що любов між Осадчою і Горбуновим спалахнула під час спільної роботи на шоу "Голос. Діти".

У 2017 році пара розповіла, що одружилася і в цьому ж році у них народився син, Іван.

Зараз сімейство разом відпочиває, а Катя і Юра продовжують співпрацювати.

На кадрах в Instagram сім'я здається ідеальною. Пара завжди посміхається, не соромлячись проявляти почуття. Видно, як подружжя цінує один одного і щасливе.

Пости збирають тисячі лайків за кілька хвилин, а пара отримує масу компліментів.

Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".

Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням:»зараз виходить мало не раз на рік".