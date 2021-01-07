Українська телеведуча і модель Катя Осадча і її чоловік, актор Юрій Горбунов, вирушили на відпочинок
Модель похвалилася, як проводить час з чоловіком в теплих краях, передає Politeka.net. Осадча розмістила відповідне фото у себе в сторіс.
На знімку спокусниця позувала в білосніжній футболці і в малиновому костюмі. Красуня розкрила жакет, а також блиснула стрункими і довгими ніжками в шортиках.
Красуня виставила струнку ніжку в кросівках, роблячи силует більш спокусливим.
Катя приховала очі за склом великих окулярів. Вона посміхалася, направивши камеру на відображення в склі.
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Щасливий чоловік Юрій взяв за руку Катю і, дивлячись на неї, посміхнувся.
Актор одягнувся в світлих тонах, зверху накинувши джинсову куртку.
Фото було зроблено в сверхвисотному хмарочосі Бурдж-Халіфа, звідки відкривався чудовий краєвид на місто. А пара не стримувала почуттів і на заздрість усім показувала свою ніжність.
Оскільки кадр був розміщений в сторіс, він не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі.
Раніше повідомлялося, що любов між Осадчою і Горбуновим спалахнула під час спільної роботи на шоу "Голос. Діти".
У 2017 році пара розповіла, що одружилася і в цьому ж році у них народився син, Іван.
Зараз сімейство разом відпочиває, а Катя і Юра продовжують співпрацювати.
На кадрах в Instagram сім'я здається ідеальною. Пара завжди посміхається, не соромлячись проявляти почуття. Видно, як подружжя цінує один одного і щасливе.
Пости збирають тисячі лайків за кілька хвилин, а пара отримує масу компліментів.
Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".
Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".
Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням:»зараз виходить мало не раз на рік".