Відома українська співачка Тіна Кароль зачарувала шанувальників виглядом в українському національному костюмі
Як пише Politeka.net, на фан-сторінці зірки в Instagram з'явилося фото з «різдвяних історій», на якому Тіна постала в дуже незвичайному костюмі. Вона позувала в білій вишитій сорочці, прикрашеній намистом і корсетом. Крім цього, красуня одягла довгу спідницю і незвичайний головний убір.
Співачка присіла на підлогу, навколо неї лежали яблука і солома. Виглядала Кароль одухотвореною і щасливою.
«А скільки разів ви вже подивилися #різдвянаісторіязтіноюкароль?",- підписали фото автори аккаунта.
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У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів для улюбленої співачки.
"Збилася з рахунку вже", "багато, це прекрасна тепла історія. Обожнюю", "Різдвяна історія - це казка. Казка, яка дорослих людей переміщує в дітей. Повертає в дитинство. Цю програму дивляться не тільки українці. Дивимося ми в Росії, в Грузії, в Білорусії і багатьох інших країнах! І всі люди радіють, адже це дуже прекрасно", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що на фото прихильниця відвертих нарядів з вирізами і декольте Тіна виглядала неймовірною скромницею. Фото вразило багатьох її шанувальників.
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