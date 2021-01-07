Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова покрасувалася голяка на морозі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram скандалістка опублікувала фото, на якому позувала у своїй купелі. Як відомо, Волочкова велика любителька попаритися в лазні, після чого вона постійно занурюється в холодну воду. Артистка не раз демонструвала це журналістам, а також регулярно постить фото з купелі у себе в мережі.

Різдво не стало винятком. Балерина залізла в купіль, попередньо повністю роздягнувшись. Інтимні місця зірка прикрила банним віником.

"Якщо в купелі немає льоду, то його може замінити сніжок", - підписала компрометуючий знімок Волочкова.

Шанувальники не змогли залишити коментарі під постом балерини, оскільки у неї обмежена ця можливість. Зате на антифанатських сторінках із задоволенням обговорили нову витівку зірки.

"Шо, знову?! Вже б прибрала віник і повісила цінник. Хоч якесь розмаїття", "туга зелена, могла б заради свята спорудити", "ніякої фантазії. Ми так скоро вірити перестанемо, що вона щаслива», «у сусідів кипить життя, люди відзначають Різдво їм весело вони явно з сім'єю і друзями, і тільки Васька сидить на ганку і зирить на чужу радість», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Волочкова розставила ноги перед молоденьким Дідом Морозом, кадр безсоромності:"Новий рік для дорослих".

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