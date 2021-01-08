Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вирішила покататися на дошці для серфінгу з веслом

51-річна артистка, яка нещодавно також запустила власний бренд косметики, не любить приховувати тіло, над яким так багато працює. Лопес веде активний спосіб життя, тому на фан-акаунтах з'являється безліч кадрів з жінкою в найнесподіваніших образах.

Нещодавно Лопес зняли відпочиваючої на узбережжі. Бажаючи трохи розім'ятися, артистка поплавала на серфінгу з веслом і весело покрутила стегнами, показуючи, що знаходиться у відмінній формі, хоча і набрала трохи зайвого. Пишні боки знаменитості вдало підкреслив тонкий купальник смарагдового кольору.

Це й не дивно, адже Дженніфер не вживає алкоголь, не п'є чай і каву, щоб уникнути тьмяності шкіри. Замість цього Лопес п'є багато води, заповнюючи баланс. У той же час харчування зірки складається з органічних продуктів, в яких присутній баланс високоякісних білків і нутрицієнтів.

"Мені завжди подобалося танцювати і знаходити час на те, щоб порухатися. Я впевнена, що це – шлях до щастя», - розповідала Лопес про секрети краси. Як видно в ролику, зірці є що показати-пишні стегна, пружна шкіра і яскравий вигляд вважаються свідками успішної роботи над собою.

Раніше в Instagram зірка опублікувала фото з відпочинку. Красуня стояла спиною до камери, засвітивши свої апетитні сідниці, забруднені піском. Варто відзначити, що саме сідниці довгий час були головним достоїнством красуні. Ходили чутки, що вона навіть застрахувала їх.

"Яка дівчина", " досконалість але здається поправилася? Поза така", " дуже добре. Зі святом тебе і твою сім'ю», «справжня королева», «це те, що ви виявите, коли знайдете в словнику слово «досконалість», «я тут заради цього», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".

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