Молода дружина 55-річного музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як їй відпочивається з чоловіком
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина поскаржилася на несподівані туднощі.
Віктор Павлік зі своєю 26-річною дружиною проводять новорічні свята в Яремче Івано-Франківської області. Однак відпочинок пари затьмарила занадто пильна увага з боку інших туристів.
Сидячи в номері в ліжку дівчина поділилася одкровенням.
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"Дуже багато людей тут. Всі дуже сильно дивляться, розглядають. Я розумію, звичайно, що це частина нашого життя, що цьому давно потрібно звикнути, але все одно, це максимально дискомфортно, коли ти їси, і тобі просто в рот заглядають. Весь час обертаються, розглядають з ніг до голови», - поскаржилася дівчина.
Репяхова додала, що поки найбільше їй подобається перебувати в номері.
"Так, я розумію, що це навпаки добре. Гірше, якби нікому не були цікаві. Але все одно певний дискомфорт є. Тому в номері нам найкомфортніше. Так що ми в номері", - додала дружина Віктора Павлика.
Нагадаємо, що дружина Павлика несподівано змінила прізвище і поділилася одкровенням: «він навіть не здогадується».
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