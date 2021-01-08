Молода дружина 55-річного музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як їй відпочивається з чоловіком

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина поскаржилася на несподівані туднощі.

Віктор Павлік зі своєю 26-річною дружиною проводять новорічні свята в Яремче Івано-Франківської області. Однак відпочинок пари затьмарила занадто пильна увага з боку інших туристів.

Сидячи в номері в ліжку дівчина поділилася одкровенням.

"Дуже багато людей тут. Всі дуже сильно дивляться, розглядають. Я розумію, звичайно, що це частина нашого життя, що цьому давно потрібно звикнути, але все одно, це максимально дискомфортно, коли ти їси, і тобі просто в рот заглядають. Весь час обертаються, розглядають з ніг до голови», - поскаржилася дівчина.

Репяхова додала, що поки найбільше їй подобається перебувати в номері.

"Так, я розумію, що це навпаки добре. Гірше, якби нікому не були цікаві. Але все одно певний дискомфорт є. Тому в номері нам найкомфортніше. Так що ми в номері", - додала дружина Віктора Павлика.

Нагадаємо, що дружина Павлика несподівано змінила прізвище і поділилася одкровенням: «він навіть не здогадується».

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