Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом смачної лазаньї

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар детально розповів, як приготувати лазанью вдома.

На 4 порції знадобиться:

250 г моцарели

250 г тіста для пасти

250 г смажених білих грибів

600 г рагу з кролика

50 г пармезану

500 г соус бешамель

Робимо рагу: обсмажуємо великі шматки кролика, додаємо обсмажену цибулю, свіжий чебрець, розмарин, сіль і перець, трохи бульйону і білого вина і млоїмо на слабкому вогні 1,5-2 години. Охолоджуємо і розбираємо відокремлюючи кістки і м'якоть, тобто рвемо на невеликі шматочки

Рідину, яка залишилася, можна добре уварити і додати до шматочків кролика.

Білі гриби обсмажуємо на олії до рум'яного кольору, додаємо дрібно нарізаний часник, вершкове масло і нарізану петрушку і обсмажуємо ще з хвилину, приправляємо сіллю.

Приготуємо соус бешамель (тут він трохи рідше класики)

40г борошна, 50г вершкового масла, 350 мл молока.

150мл вершків, додаємо мускатний горіх і сіль

Тісто на пасту розгортаємо товщиною 1 мм, і вирізаємо за формою, в якій плануємо запікати лазанью, відступаючи на 1 см з кожного боку

Ярославський використовував форму 25x25 см.тісто для такого посуду потрібно вирізати 23х23 см, тому що в процесі готування воно збільшиться. Варимо в підсоленій киплячій воді буквально 30 секунд. Дістаємо тісто за допомогою шумівки і відразу ж опускаємо його в крижану воду, щоб зупинити процес приготування і уникнути злипання пластів.

Збираємо лазанью. У цьому допоможе схема. Починаємо з листа тіста, закінчуємо пармезаном.

Запікаємо лазанью при температурі 200 градусів 15-17хвилин, до красивої рум'яної скоринки.

При подачі можна полити оливковою олією, посипати петрушкою, чебрецем або навіть свіжим майораном.

Кулінара дякують за такий рецепт.

"Смакота", - пишуть в коментарях.

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