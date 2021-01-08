Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом смачної лазаньї
Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар детально розповів, як приготувати лазанью вдома.
На 4 порції знадобиться:
- 250 г моцарели
- 250 г тіста для пасти
- 250 г смажених білих грибів
- 600 г рагу з кролика
- 50 г пармезану
- 500 г соус бешамель
Робимо рагу: обсмажуємо великі шматки кролика, додаємо обсмажену цибулю, свіжий чебрець, розмарин, сіль і перець, трохи бульйону і білого вина і млоїмо на слабкому вогні 1,5-2 години. Охолоджуємо і розбираємо відокремлюючи кістки і м'якоть, тобто рвемо на невеликі шматочки
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Рідину, яка залишилася, можна добре уварити і додати до шматочків кролика.
Білі гриби обсмажуємо на олії до рум'яного кольору, додаємо дрібно нарізаний часник, вершкове масло і нарізану петрушку і обсмажуємо ще з хвилину, приправляємо сіллю.
Приготуємо соус бешамель (тут він трохи рідше класики)
40г борошна, 50г вершкового масла, 350 мл молока.
150мл вершків, додаємо мускатний горіх і сіль
Тісто на пасту розгортаємо товщиною 1 мм, і вирізаємо за формою, в якій плануємо запікати лазанью, відступаючи на 1 см з кожного боку
Ярославський використовував форму 25x25 см.тісто для такого посуду потрібно вирізати 23х23 см, тому що в процесі готування воно збільшиться. Варимо в підсоленій киплячій воді буквально 30 секунд. Дістаємо тісто за допомогою шумівки і відразу ж опускаємо його в крижану воду, щоб зупинити процес приготування і уникнути злипання пластів.
Збираємо лазанью. У цьому допоможе схема. Починаємо з листа тіста, закінчуємо пармезаном.
Запікаємо лазанью при температурі 200 градусів 15-17хвилин, до красивої рум'яної скоринки.
При подачі можна полити оливковою олією, посипати петрушкою, чебрецем або навіть свіжим майораном.
Кулінара дякують за такий рецепт.
"Смакота", - пишуть в коментарях.
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