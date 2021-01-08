Зірка і ведуча шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк показала, як проводить час на відпочинку

Добірку Instagram Stories телеведучої опублікували на Youtube.

Як відомо, Леся Нікітюк новорічні свята вирішила провести в Буковелі, але безсніжна погода її підвела.

Українська зірка знімала відео, мабуть, зі свого номера, на якому можна було побачити "сірий" і сумний гірськолижний курорт.

"Коротше, не пішли ми на лижі, оскільки всі ті катаються в жижі. Йдемо в чани", - заявила Нікітюк своїм шанувальникам.

Пізніше зірка виставила ще одне відео, на якому зняла, як у Буковелі пішов дощ замість снігу, про який вона так просила.

"Я просила сніг, а не дощ. Сніг!", - додала "плакуча" Никитюк.

Через час Леся Нікітюк все-таки похвалилася тим, що змогла розважитися зі снігом. Зірка опублікувала в своєму Instagram добірку знімків, на яких можна побачити скромного сніговика в її дворі в Хмельницькому.

"Я тебе зліпила з того що було...",- підписала знімки задоволена Леся Нікітюк в халаті.

"Скільки солі", " де Ви знайшли хоч трохи снігу? Відсипте трохи, не пошкодуйте", "відмінний грязевик", "він з фільму жахів"," Два сніговичка"," Сніговик без депіляції"," корисно для зору", "Як у чоловіка обличчя.Ну яка з неї холостячка після Мішиної. Хіба чоловікам заплатять за імітацію почуттів?" - написали фанати під публікацією.

Нагадавши, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою.

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