Зірка і ведуча шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк показала, як проводить час на відпочинку
Добірку Instagram Stories телеведучої опублікували на Youtube.
Як відомо, Леся Нікітюк новорічні свята вирішила провести в Буковелі, але безсніжна погода її підвела.
Українська зірка знімала відео, мабуть, зі свого номера, на якому можна було побачити "сірий" і сумний гірськолижний курорт.
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"Коротше, не пішли ми на лижі, оскільки всі ті катаються в жижі. Йдемо в чани", - заявила Нікітюк своїм шанувальникам.
Пізніше зірка виставила ще одне відео, на якому зняла, як у Буковелі пішов дощ замість снігу, про який вона так просила.
"Я просила сніг, а не дощ. Сніг!", - додала "плакуча" Никитюк.
Через час Леся Нікітюк все-таки похвалилася тим, що змогла розважитися зі снігом. Зірка опублікувала в своєму Instagram добірку знімків, на яких можна побачити скромного сніговика в її дворі в Хмельницькому.
"Я тебе зліпила з того що було...",- підписала знімки задоволена Леся Нікітюк в халаті.
"Скільки солі", " де Ви знайшли хоч трохи снігу? Відсипте трохи, не пошкодуйте", "відмінний грязевик", "він з фільму жахів"," Два сніговичка"," Сніговик без депіляції"," корисно для зору", "Як у чоловіка обличчя.Ну яка з неї холостячка після Мішиної. Хіба чоловікам заплатять за імітацію почуттів?" - написали фанати під публікацією.
Нагадавши, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою.
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