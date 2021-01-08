Кейт Міддлтон і принц Вільям найближчим часом готові попрощатися зі своїм будинком в Кенсінгтонському палаці

Про це пише видання Express.

Як з'ясували журналісти, герцоги Кембриджські слідом за Меган Маркл та принцем Гаррі готуються до переїзду в заміський Анмер-Хол, яким їм подарувала Єлизавета II в день весілля.

Під час пандемії пара проводила там набагато більше часу, ніж у Палаці. Анмер-Хол знаходиться недалеко від королівського маєтку Сандрінгем, де монарх любить проводити Різдво, тому цим і пояснюється їх бажання переїхати в дану резиденцію.

Британські ЗМІ також відзначають, що заміський Анмер-Хол бути капітально відремонтований пару років тому: будівельники оновили дах, зимовий сад і кухню.

У деяких кімнатах колір стін варіюється від приглушеного зеленого до бірюзового.



За даними обізнаних інсайдерів, Кейт Міддлтон і принц Вільям також хочуть допомогти Великобританії подолати кризу, викликану пандемією.

"Вже є плани по роботі з цілою низкою благодійних організацій і підприємств, і, на щастя, вони відмінно використовують відеодзвінки", - додали джерела в палаці.

Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон переплюнула Меган Маркл.

Так, герцогині поборолися за титул найпопулярнішої і впливової модниці 2020 року у Великобританії.

Фахівцям належало проаналізувати вбрання модниць і вирішити, хто з них найбільш впливова.

За підсумками змагання, перше місце дісталося дружині принца Вільяма, а Меган Маркл опинилася лише на третьому місці, пропустивши вперед телеведучу Холлі Віллоубі.

Нагадаємо, що Меган Маркл жорстко провчила Міддлтон

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