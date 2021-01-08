Сімейна пара ведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов весело проводять час у закордонній відпустці

У період зимових свят зірки вирушили відпочивати в Дубай і не соромляться хвалитися розкішними кадрами в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Так Катерина Осадча після зйомок "Світського життя" насолодилася теплим сонцем на пляжі.

Вона розмістила знімок в легкій білій сукні і прогулялася по піску біля самого моря, а потім позбулася верхнього одягу і блиснула різнобарвним купальником, відкривши спокусливий вид на свій бюст. Образ знаменитості доповнили сонцезахисні окуляри в золотистій оправі і солом'яний капелюх з масивним золотим ланцюгом.

Пізніше ведуча разом зі своїм чоловіком вирушила на морську прогулянку, яку Юрій Горбунов відобразив на камеру. Пара позувала на борту судна, звідки відкрився чарівний вид на місто, пляж і море, залите сонцем. Горбунов надів синю з білим футболку і теж сховав очі за окулярами.

"Під тінню капелюха", - зазначив знаменитий красень в описі.

Користувачі соцмережі відреагували на фото з відпочинку заздрісними коментарями і теплими побажаннями:

"Горбунович Горбунов, круте місце, добре відпочити"; "Вау, які Класні"; " гарного Вам відпочинку! Ви цього заслуговуєте точно !!! 👍 🤗 🤘 "; "Боже, як красиво😍"; " класно вам живеться, хороших канікул...."; "Добре, що ви можете туди поїхати, для більшості людей це тільки мрія... Ох ... як би мені хотілося виїхати"; "Ух ти, супер, вам вражень світлих, теплих";"Просто принадність".

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