Сімейна пара ведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов весело проводять час у закордонній відпустці
У період зимових свят зірки вирушили відпочивати в Дубай і не соромляться хвалитися розкішними кадрами в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Так Катерина Осадча після зйомок "Світського життя" насолодилася теплим сонцем на пляжі.
Вона розмістила знімок в легкій білій сукні і прогулялася по піску біля самого моря, а потім позбулася верхнього одягу і блиснула різнобарвним купальником, відкривши спокусливий вид на свій бюст. Образ знаменитості доповнили сонцезахисні окуляри в золотистій оправі і солом'яний капелюх з масивним золотим ланцюгом.
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Пізніше ведуча разом зі своїм чоловіком вирушила на морську прогулянку, яку Юрій Горбунов відобразив на камеру. Пара позувала на борту судна, звідки відкрився чарівний вид на місто, пляж і море, залите сонцем. Горбунов надів синю з білим футболку і теж сховав очі за окулярами.
"Під тінню капелюха", - зазначив знаменитий красень в описі.
Користувачі соцмережі відреагували на фото з відпочинку заздрісними коментарями і теплими побажаннями:
"Горбунович Горбунов, круте місце, добре відпочити"; "Вау, які Класні"; " гарного Вам відпочинку! Ви цього заслуговуєте точно !!! 👍 🤗 🤘 "; "Боже, як красиво😍"; " класно вам живеться, хороших канікул...."; "Добре, що ви можете туди поїхати, для більшості людей це тільки мрія... Ох ... як би мені хотілося виїхати"; "Ух ти, супер, вам вражень світлих, теплих";"Просто принадність".
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