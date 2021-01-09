Українська телеведуча Катя Осадча вразила розкішним образом для прогулянки на яхті

Як повідомляє Politeka.net, вона вирушила в теплі Арабські Емірати і щасливо проводить час разом з чоловіком Юрієм Горбуновим. Так красуня відправилася кататися по морю в Білій повітряній сукні, шльопанцях і сонцезахисних окулярах. Курортний образ Катерини доповнила світлий солом'яний капелюх із золотим ланцюгом, який ведуча залишила бовтатися на лебединій шиї.

На одному зі знімків зірка зображена на повний зріст з телефоном в руках, вона схопилася за металевий поручень, щоб не впасти від великої швидкості. На іншому фото Осадча присіла на платформу, прикриту пледом, і радісною посмішкою обернулася через плече? при цьому її плаття злегка задралося на коліні.

"Грітися, відпочивати і набиратися сил", - поділилася журналістка своїми планами на відпустку.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від квітучого вигляду Каті Осадчої і засипали її приємними коментарями:

"Катя, як вам красиво в цій сукні"; "клас"; "Краса, люблю море і теплі країни😍"; "Катерина, ви як завжди на висоті"; "Ви були на концерті Лободи?"; "Чудового, незабутнього, вражаючого Вам відпочинку!".

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