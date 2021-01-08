Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, вирішила поностальгувати під час новорічних свят
Публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки-запроданки в Instagram.
Так, Ані Лорак поділилася кадрами з новорічного мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки", який був знятий в далекому 2001 році.
На кадрах видно, як молода Ані Лорак сидить в компанії старого складу ВІА Гри, де були Альона Вінницька і Надія Мейхер.
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З моменту прем'єри мюзиклу пройшло 20 років, а співачки практично не змінилися.
"Вечори на хуторі поблизу Диканьки. З Різдвом! Пам'ятаєте цей легендарний мюзикл за мотивами твору Гоголя? Нехай чудеса трапляються під Різдво!",- підписала Ані Лорак архівне відео у своєму мікроблозі.
Користувачі миттєво відреагували на пост зірки і відзначили, що цей мюзикл, знятий 20 років тому, нібито "об'єднував" українців і росіян.
"Це був найкрасивіший мюзикл на Різдво", "звичайно пам'ятаємо, сьогодні за традицією дивилися всією сім'єю!) Найкращий і улюблений мюзикл з прекрасним піснями і чудовим акторським складом! І найголовніше-об'єднуючий український і російський народи", " це перший мюзикл з вашою участю, що я подивилася. і закохалася в Вас", " пройшло рівно 20 років з дня Прем'єри цього мюзиклу....", "Шкода, що зараз таких мюзиклів не знімають . З Різдвом", " кращі роки коли ці мюзикли показували)", - написали вони під публікацією.
Раніше ми розповідали, як Ані Лорак після карантину помітно поправилася, і співачці довелося екстрено боротися із зайвою вагою.
Тепер артистка із задоволенням позує для нових фотосесій і хвалиться образами, які допомагають їй дивувати публіку своєю красою.
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