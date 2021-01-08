Українцям, щоб підготуватися до пенсії, потрібно збирати гроші і працювати максимально довго

Таку заяву зробила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає Хвиля.



Чиновниця пояснила, що таким чином люди зможуть забезпечити собі гідну пенсію.

"Готуватися працювати максимально довго, поки дозволяє організм, щоб була заробітна плата, яка забезпечує до пенсії додатковий дохід і намагатися накопичувати. Скільки можливо, стільки й відкладати на старість", - зазначила політик.

Третьякова зазначила, що європейськи Європейські цілі в пенсійній реформі – це добровільний, а не обов'язковий вибір віку для виходу на пенсію.

"Право працювати так довго, скільки людина може і хоче, і можливість поступового виходу на пенсію", - пояснила політик.