Українцям, щоб підготуватися до пенсії, потрібно збирати гроші і працювати максимально довго
Таку заяву зробила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає Хвиля.
Чиновниця пояснила, що таким чином люди зможуть забезпечити собі гідну пенсію.
"Готуватися працювати максимально довго, поки дозволяє організм, щоб була заробітна плата, яка забезпечує до пенсії додатковий дохід і намагатися накопичувати. Скільки можливо, стільки й відкладати на старість", - зазначила політик.
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Кабмін вже обробляє грунт для повноцінного введення накопичувальних пенсій, однак реалізувати проект зможуть не раніше 2023 року.
Також повідомлялося, що на 2021 рік заплановані наступні етапи підвищення по пенсійних виплатах:
- підвищення для людей, яким виповнилося 65 років і які мають повний стаж роботи;
- індексація;
- підвищення для працюючих пенсіонерів;
- підвищення для людей старше 75 років (на 400 гривень більше отримають;
- два перерахунки мінімальних виплат.
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