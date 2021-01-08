Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник розповіла про свої плани на 2021 рік

Як пише Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото в незвичайній сукні з довгим подолом з газової тканини. Через чорно-білий формат здається, що наряд зливається з тілом Христини, на ділі ж він просто обтягнув її бюст і талію. Образ доповнили контрастні чорні рукавички, які дуже підійшли до кольору волосся.

Дружина Володимира Остапчука схопила поділ і різко змахнула руками вгору, піднявши в повітря дві хвилі тканини, які утворили подобу крил метелика. Така забава розсмішила Христину, яка не стала приховувати своїх яскравих емоцій від фотосесії.

"А що там за цілями на 2021 рік?💌 Все собі їх сформували?

Я ось зрозуміла, що начебто і системна людина, а не села і не сформувала, хоча на календарі, на хвилиночку, вже 08.01.2021! Точно знаю, що є мета рухатися вперед, розвивати все задумане, приділяти час собі і своїй родині, а все що більш конкретно і глобально, буду ділитися з вами по дорозі! А як у вас з цілями? Виписуєте собі на листочок?

Поділіться своїми ритуалами на цей рахунок?",- поцікавилася вона в описі.

Користувачі соцмережі в коментарях підтримали цілеспрямованість дівчини і захопилися її розкішним виглядом:

"Вау круто круто 🙌"; "жити в кайф️️"; " красуня👌 👌"; "Ви Така молодець!! Ви дуже сильна жінка!! Так тримати !!!"; "у мене по цілях ...поки немає настрою ще, минулий рік пройшовся танком по моєму природному оптимізму) закатавши в асфальт))) але ...росточек оптимізму ще шукає шлях на верх що б прорватися і вирости знову)))) 🙌 💪 миру , любові і щастя вам і Вашій з Володимиром Сім'ї !! Ви чудова пара! Сил Вам !!!!".

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