Українська співачка Настя Каменських викликала фурор недбалим чином на курорті
Як пише Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото з відпочинку і поділилася своїми філософськими роздумами. Вона постала перед шанувальниками в джинсовій міні-спідниці з пікантним розрізом на стегні, в яку заправила білу сорочку тільки з одного боку. На ногах красуні можна помітити маленькі босоніжки.
У такому вигляді Настя Каменських вийшла на тропічний пляж і покрасувалася перед камерою в променях заходу. Співачка витончено зігнулася і прикрила рот руками, зобразивши здивування.
"Ми мріємо виїхати до моря, щоб побачити яскраві фарби неба і води, відчути на губах Солоне морське повітря і стати трішки щасливішими 🤍 а ті, хто все життя живуть в тропіках, мріють хоч раз в живу побачити сніг. Я хочу сказати, що світ навколо нас такий гарний 😍 не десь далеко, а там, де ми знаходимося в дану секунду. Нам потрібно просто іноді озиратися навколо і помічати цю красу ✨ і розуміти, як нам пощастило жити в такому дивовижному світі", - поділилася вона своїми враженнями в описі.
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Користувачі соцмережі в коментарях оцінили зовнішній вигляд і повчальне висловлювання дружини продюсера Потапа:
"Гарне фото 😍😍😍"; "Правду кажуть: "Добре там, де нас немає" 😉"; "Ти красоточка 🔥🔥🔥"; "Звичайно 😍 щастя в дрібницях, краса навколо нас просто озирніться 😍"; "Настя, ви принадність 😍"; "Красуня, будь щаслива і кохана, а світ прекрасний.💖 💖 💖 "; "Анастасія, красоточка 😊"; "клас, дуже красиво😍 💖 😘"; "як красиво сказано Настя і це правда"; "ви карколомна красуня Анастасія Каменських"; "що за поза скрізь".
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