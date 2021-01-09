Білосніжні вільні сорочки стали трендом останніх років, яким успішно користуються багато зірок
Дана модель одягу стала абсолютно незамінною річчю в наших весняно-літніх гардеробах, а також для деяких осінніх і навіть зимових луків. Легка, комфортна, елегантна і універсальна, вона підходить для будь-якої ситуації, чим і користуються багато артистки. Представляємо вашій увазі топ фото зірок в сорочках: чий образ краще?
Світлана Лобода під час свого концерту в Дубаях вирішила підкорити публіку не тільки оригінальним вбранням, але ще і чувсвенним чином в сорочці, розстебнутій зверху.
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Кім Кардашьян пишається своєю фігурою, тому навіть в класичних образах віддає перевагу пікантності і не бажає ховати тіло. У білій сорочці і без ліфчика Кім викликала фурор.
Тіна Кароль для своєї фотосесії вперше за довгий час зважилася на відвертість і постала перед шанувальниками в одній сорочці, повністю розстебнутою і демонструє відсутність білизни. Кадр спровокував в мережі багато обговорень.
"Холостячка" Даша Ульянова епатує фанатів появами на зйомках завжди в різних образах. Дівчина любить вуличний стиль і часто поєднує сорочки з брюками і джинсами.
Ксенія Мішина віддає перевагу класиці і вже не раз приміряла мінімалістичні костюми. Одним з таких став брючний костюм зі світлою сорочкою без принтів.
Надя Дорофєєва, як і переможниця "Холостяка" любить вуличний стиль, тому часто комбінує сорочки зі спідницями, міні-шортами і трендовими джинсами з високою талією.
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