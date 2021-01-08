Зірка Студії» Квартал 95 " Лера Товстолес знялася в чуттєвій фотосесії відразу в декількох жарких образах

Яскраві образи знаменитості, яка раніше крокує по подіуму і вражає мережу неймовірними формами, часто стають причиною бурхливих обговорень в Instagram. Дівчина вміло експериментує зі своїм іміджем і навіть під час зйомок в «жіночому кварталі» може похвалитися модними нарядами.

Цього разу красуня розповіла про зміну іміджу і про те, як їй допомагають в цьому улюблені бренди. Світловолоса струнка модель вирішила перетворитися завдяки акуратній зачісці і сірому класичному костюму. Також Лера приміряла білу блузу з ніжно-рожевим жилетом.

"Дуже хочеться нового в 2021-му. змінити кардинально імідж, виїхати на місяць на Балі і змити весь минулий рік зі свого обличчя 😅 що робити ? Якщо на це немає часу, фінансів і навіть колір волосся мені строго не можна міняти ... Можуть врятувати тільки наряди і прикраси від улюблених брендів. І на фото видно, як всі ці речі роблять мене щасливішим)", - написала Лера »

Шанувальники почали коментувати побачене:

«А колір за контрактом не можна міняти?; Ти в будь — якому вигляді красуня😻 але третя фотка-фаворит 🔥; ти скрізь кльова 🔥 але 3 в саме серце ❤; Мені 3-я🔥; красива ти😘 🤗); мені 1, і -2 фотка!)🔥; Гумор тільки гумор може замінити Балі 😀; красуня крута епта крута😂; 3 фотка вогонь❤».

Так як Лера звикла до уваги і намагається звертати погляд публіки на себе правильно, вона в цей раз зняла трендовий ролик в «Тік-струмі», яким пізніше поділилася в Instagram. У сріблястій сукні з вирізом і без рукавів красуня виглядала дуже привабливо. Також поруч з нею можна помітити двох учасниць жіночого кварталу в схожих і не менш коротких нарядах з блискітками.

Варто відзначити, що великим плюсом модельної кар'єри Валерія вважає свій вибір професії, а своїм найбільшим досягненням — спільний вихід на подіум з Іриною Шейк.

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