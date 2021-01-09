Актор студії "Квартал 95" Ігор Ласточкін поділився кумедним випадком під час подорожі

Він відправився відпочивати до Єгипту разом з друзями-гумористами і опублікував кадри своєї відпустки на сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Готуючись до поїздки в пустелю, Ігор Ласточкін підібрав відповідний одяг: футболку, шорти, кросівки і картату бандану-арафатку. Він також взяв з собою захисну маску, проте на фото вона опущена на шию.

Для одного з фото актор розташувався на піщаному пагорбі разом зі своїми супутниками. Ігор Ласточкін посміхнувся на камеру зі злегка втомленим виразом обличчя. На дбругом кадрі комік показав своє обличчя крупним планом.

"У цій Сенайській пустелі бедуїни заводили зі мною розмову арабською, приймаючи за свого! Що на ваш погляд в мені арабського?))) ",- поцікавився він у своєму пості. - "За універсальну зовнішність спасибі батькам!))) 2021, відмінний початок👍 🏻".

Користувачі соцмережі висунули свої версії, чому місцеві жителі вважають Ігоря схожим на араба:

"Волосся на ногах🤣 🤣 🤣 🤣"; "На Синаї всі схожі на арабів😂";" Арафатка Арабська, ігор! Все через це!"; "Тю, а я думав, що це новий склад Мініпанків"; "Реально є схожість 😁"; "з таким головним убором ви точно чимось схожі з арабами. А так в житті взагалі немає️️"; " мені здається, Вас за будь-кого можна прийняти - і за араба, і за вірменина, і за українця...😏 "; "Очі чорні, очі пекучі, очі пристрасні і могутні... 🤔 🤪 "; "Ігорек, я не думаю що схожий, на араба. Хоча можливо схожий".

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