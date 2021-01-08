Знаменита українська фешн-фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала фігуру в спокусливому вбранні
Відома красуня занудьгувала січневим вечором і вирішила порадувати шанувальників по-справжньому спекотним фото, розмістивши його в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, на знімку Плакидюк позує просто неба у вельми відвертому образі. На ній чорний боді з напівпрозорими вставками, укорочений чорний піджак, а також спідниця з двома розрізами з боків до самої талії. У такому вбранні особливо добре помітні пристрасні червоні панчохи, які підодягла під спідницю Соня. Доповнюють її образ яскраво-жовті рукавички і велика прикраса такого ж кольору на плечі.
Красуня млосно вигнулася, підставляючи своє обличчя і пишні груди під сонячні промені.
"Коли вже там сонце?" ,- поцікавилася Плакидюк у підписі до знімка.
71-річна Пугачова приголомшила відвертим вбранням і худорбою поруч з екс-коханцем: "Ну просто..."
50-річна Ірина Білик вразила глибоким декольте і епатажним вбранням: «Продовжуємо мріяти…»
Андрій Данилко розпереживався перед поверненням на телеекрани в новому образі: "Буду відвертим..."
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво загрався і показав зайве під халатом: «Ектор, так красиво»
В Одесу прийдуть морози зі снігом, синоптики назвали дати: "найхолоднішим днем буде..."
Її передплатники тут же відреагували на пост зірки.
"Шикарна", "та сама чекаю", "ви як Діта", "Сонечка - ви сама, як ясне сонечко", "розкішна", "Мужики хочуть, жінки заздрять", "Соня, Ви наше сонце і світитеся, і яскрава, і стає жарко від Ваших нарядів!", "Сонечка ви найкраща!" ,- пишуть люди в коментарях до її фото.
Нагадаємо, кокетка Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" пригорнула до відомого ведучого: "Люблю його!".
Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" позбавила спокою, показавши солодкі місця: "Починаю рік з...".
Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" кокетливо приспустила одяг у ліжку: "око не відірвати!".