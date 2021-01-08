Знаменита українська фешн-фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала фігуру в спокусливому вбранні

Відома красуня занудьгувала січневим вечором і вирішила порадувати шанувальників по-справжньому спекотним фото, розмістивши його в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, на знімку Плакидюк позує просто неба у вельми відвертому образі. На ній чорний боді з напівпрозорими вставками, укорочений чорний піджак, а також спідниця з двома розрізами з боків до самої талії. У такому вбранні особливо добре помітні пристрасні червоні панчохи, які підодягла під спідницю Соня. Доповнюють її образ яскраво-жовті рукавички і велика прикраса такого ж кольору на плечі.

Красуня млосно вигнулася, підставляючи своє обличчя і пишні груди під сонячні промені.

"Коли вже там сонце?" ,- поцікавилася Плакидюк у підписі до знімка.

Її передплатники тут же відреагували на пост зірки.

"Шикарна", "та сама чекаю", "ви як Діта", "Сонечка - ви сама, як ясне сонечко", "розкішна", "Мужики хочуть, жінки заздрять", "Соня, Ви наше сонце і світитеся, і яскрава, і стає жарко від Ваших нарядів!", "Сонечка ви найкраща!" ,- пишуть люди в коментарях до її фото.

Нагадаємо, кокетка Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" пригорнула до відомого ведучого: "Люблю його!".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" позбавила спокою, показавши солодкі місця: "Починаю рік з...".

Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" кокетливо приспустила одяг у ліжку: "око не відірвати!".