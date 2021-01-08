Легендарна голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила фанатів відпочинком з коханим на вихідних

Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані на сторінці коханого красуні в Instagram.

"Оце компанія. Шаббат шалом! Сподіваюся, у вас безпечні, оздоровчі вихідні", - йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Джей Ло постає перед шанувальниками під час відпочинку з коханим і спортсменом Ніком Сільвою. Всі вони виглядають бездоганно, проте її шанувальники звернули увагу на дивний вираз обличчя у кумира.

"Боже, що за погляд, Джей Ло? У тебе все хорошо?", "здається, це експресивне обличчя дивиться прямо на мене", "кращі губи, які я коли - небудь бачила", "ось це Я розумію, відпочинок", - пишуть її шанувальники.

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Артистка в 51 рік може похвалитися неймовірною фігурою, яку демонструє на фото в Instagram. При цьому багато хто відзначає, що Лопес вміє тримати себе в руках і контролює свій спосіб життя навіть занадто, адже відмовилася від алкоголю і гарячих напоїв заради здоров'я шкіри.

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