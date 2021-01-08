Відомий український музикант Сергій Бабкін влаштував гарячу фотосесію зі своєю дружиною Сніжаною

Дружина і, за сумісництвом, менеджер Бабкіна поділилася їх з чоловіком спільним фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У своєму новому пості Сніжана вирішила з'ясувати у своїх передплатників, про що їй краще писати на своїй сторінці, і які теми їх найбільше цікавлять.

"Бути Корисною - Це Величезне Щастя!",- підкреслила красуня.

Вона супроводила свій пост фотографією, на якій вони з чоловіком позують в образах, що запам'ятовуються. Так, музикант одягнений у все чорне за винятком білих шкарпеток. Він накинув піджак на голе тіло, а метелика на своїй шиї залишив незав'язаним. Все це, разом зі скуйовдженим волоссям, додало його образу стильної недбалості.

У свою чергу, дружина Бабкіна позує в спокусливому вбранні, який складно цілком розглянути, адже вона стоїть за спиною чоловіка. На ній чорний ліфчик з напівпрозорими вставками і біла асиметрична спідниця, яка залишає одну ногу і стегно красуні повністю відкритими.

Шанувальники пари не змогли пройти повз такого поста.

"Красиві такі", "круті", "Ох, які шикарні", "які красені ви! Хлопці, від вас завжди такий позитив виходить! Спасибі вам за це!", "Ваші загальні фото, як завжди, космос", - пишуть люди.

Нагадаємо, безбашенний Бабкін з дружиною показали, як насолоджуються сімейним щастям.

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