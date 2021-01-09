Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" підкорив забавним танцем у несподіваному "костюмі"

Артист поділився коротким відео у своєму Тікток, продемонструвавши, що не забуває про танці навіть під час відпочинку. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Яму можна побачити плаваючим в басейні з непроникним виразом обличчя. На тлі грає музика для танцю ча-ча-ча. Зовні танцюрист здається спокійним і нерухомим, однак, коли камера повільно від'їжджає назад, прозорі стінки басейну дозволяють побачити, що Яма активно демонструє ритмічні рухи латиноамериканського танцю ногами.

При цьому, артисту довелося буквально зігнутися навпіл через глибину басейну, а його танцювальним костюмом стали смугасті плавки.

"Коли почув знайому мелодію", - підписав кадри Яма.

Варто відзначити, що відео явно знято на якомусь сонячному курорті.

Його шанувальники активно коментують відео.

"Ніженьки самі танцюють!", "Це я так плаваю у себе в Карпатах, в басейні", "надів корону. багато про себе думає", "ти найкрутіший шоумен", "професіоналізм не прогуляєш", "Кубинській брейки і основний хід цікавенько", - пишуть люди під публікацією артиста.

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