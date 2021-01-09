Популярна українська співачка Надя Дорофєєва і її чоловік, музикант Володимир Дантес продовжують ділитися спекотними кадрами з відпочинку, не припиняючи знімати навіть у ліжку
Як повідомляє Politeka.net, артисти порадували шанувальників серією нових кадрів на своїх сторінках в Instagram.
Так, Дорофєєва показала свій ранковий лук, сфотографувавши себе в дзеркалі. Для нового дня на Балі співачка вибрала легкі жовті шортики і короткий топік нюдового кольору. На фото красуня постає в максимально природному образі - без косметики на обличчі.
А ось її чоловік Дантес вирішив порадувати шанувальників "елегантними жартами", як він сам їх назвав.
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Спочатку він показав відео, на якому підходить до дружини, яка загоряє в купальнику і прикрила обличчя чорною бейсболкою.
"Прийшов час елегантних жартів. Надь, скажіть, а ви - бейсболістка, чи що?...Чому тоді в бейсболці?",- демонстративно розсміявся шоумен.
Ще один жарт артист придумав, поки його кохана лежала в ліжку, дивлячись в телефон.
"Скажіть, будь ласка, а у вас в роду риби були? Просто звідки така приголомшлива ікра?",- звернувся Дантес до Дорофєєвої, змусивши її реготати на всю кімнату.
Варто відзначити, що в цей момент зірка лежить, закутавшись в ковдру, а її чоловік демонструє її оголену ніжку.
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