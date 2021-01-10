Відома актриса Памела Андерсон не перестає підігрівати інтерес до своєї персони, незважаючи на поважний вік

Як передає Politeka.net 53-річна зірка культового серіалу «Рятувальники Малібу» розмістила архівний знімок на своїй сторінці в Instagram.

Фотографія зроблена крупним планом. На ньому Памела продемонструвала всю свою красу і чарівність. Вона була одягнена в біле і яскраво нафарбована, а золотисті кучері розпущені. Красуня обкрутила голову пасмом волосся і застигла в такій позі, дивлячись кудись вдалину.

Треба сказати що виглядала знаменитість фантастично і заманливо.

"Я не засмучена, що ти мені збрехав. Я засмученийа, що відтепер не можу тобі повірити", - написала Памела.

За чотири години її публікація зібрала майже 9000 лайків і трохи коментарів. Фолловери захопилися красою актриси і написали Андерсон, що у неї немає віку.

"Ти просто розкішна", "яка загадкова жінка", - пишуть в мережі.

До цього ми писали, що Памела Андерсон постала оголеною, тільки тонкий ланцюжок проглядалася на стегнах знаменитості. Модель стояла, прикрившись шторою. Її погляд був якийсь переляканий і спрямований на вікно.

На іншому ж кадрі знаменитість присіла навпочіпки. Вона засвітила свій бюст, при цьому прикривши найінтимніше руками і колінами.

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