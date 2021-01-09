Після спекотного фіналу шоу "Холостячка" фанати почали гадати, хто ж стане наступною учасницею у другому сезоні

Перший сезон проекту "Холостячка" вийшов досить несподіваним, адже шанувальники припускали, що Ксенія Мішина вибере не Олександра Еллерта, а Олексія Трегубенко. Тим не менш, пара щаслива, живе разом і успішно планує своє майбутнє.

У зв'язку з цим, шанувальники проекту почали припускати, хто ж може стати наступною учасницею проекту в майбутньому. На думку фанатів "Холостячки", є відразу дві гідні кандидатки на головну роль в проекті.

«А кого б ви хотіли бачити новим холостячкою? Особисто я б хотіла побачити Соню Плакидюк або Jerry Heil або Тіну Кароль (хоча я впевнена, що вона відмовиться майже на все 💯). Багато пишуть і говорять про Лесю Нікітюк, але не знаю. Як телеведуча вона прекрасна, але підійде вона під формат Холостячка не впевнена. Якось так",-сказано на фан-сторінці.

Інші шанувальники підтримали обговорення:

"Тіночка; хотілося б, щоб Тіна Кароль нарешті-таки знайшла своє щастя; Дарина Легейда, Анна Адамович, Олеся Гайова ... Нікітюк прикольна, але в цьому шоу я її не бачу, занадто вона імпульсивна, це шоу стане швидше гумористичний ніж романтичним☺️; Леся👍; Леся😁; Леся💖; Леся Нікітюк; Никитюк популярна, молода і у неї все ще попереду; нова холостячка Леся!; Леся💖❤; Тіна Кароль 💥; Кароль))».

Раніше Леся Нікітюк відповіла на запрошення брати участь у шоу «Холостячка».На відео відображено, як Нікітюк в компанії друзів, серед яких і Володимир Остапчук з дружиною Христиною, сидять в барі. У якийсь момент Нікітюк підняла келих з коктейлем і вирішила висловитися.

"Офіційна заява», - підписані кадри.

"Піднімаємо телефончики. Все піднімаємо телефони. Останнім часом всіх мучить одне і те ж питання: «Чи піду я в «Холостячку». Відповідаю:» я ще не знаю, спасибі", - сказала Леся і розсміялася.

Нагадавши, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою

Як повідомляла Politeka, телеведуча Леся Нікітюк терміново звернулася до українців за допомогою

Також Politeka писала, що скандальну Нікітюк" обчистили " прямо на зйомках