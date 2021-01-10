Відома модель Емілі Ратаковскі захоплює не тільки своєю помітною красою, але і розкутістю
Американська знаменитість не перестає підкорювати серця фанатів своєю розкішною фігурою, красою і шаленою привабливістю, пише Politeka.net.
Кожен день шанувальники по всьому світу жадають все нових і нових знімків Ратаковскі і часто вони поширюють їх по групах.
Так, на фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося чергова фотографія, на якій красуня позує на пляжі в спокусливому купальнику.
Емілі Ратаковскі в чорному міні - бікіні сиділа на підстилці і насолоджувалася відпочинком на узбережжі, загоряючи з баночкою напою в руці. Голову красуня прикрила солом'яним капелюшком і одягла сонцезахисні окуляри.
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На знімку вона підносить всю красу свого тіла - видатні груди, пружні сідниці, ще тонку талію і стрункі ніжки.
До цього Емілі Ратаковскі позувала в білій мереживній сукні з довгим розрізом. Вона задерла сукню і показав не тільки стрункі ніжки, але і голі сідниці. Своїм жестом Ратаковскі дала зрозуміти, що не одягла трусиків, чим просто звела з розуму своїх відданих шанувальників.
Крім того, тонке мереживо давало розглянути ліфчик зірки, яку це абсолютно не бентежило.
Завершили образ моделі чокери на шиї і рожевий перуку.
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