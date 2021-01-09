Суддя "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом ідеальної закуски
Як передає Politeka.net, покроковий відео-урок приготування страви кухар опублікувала на своїй сторінці Instagram.
"Сьогодні пропоную приготувати закуску на всі випадки життя - вона підійде як для святкового, так і для буденного столу. Готується ця закуска дуже швидко і "йде" на раз-два. Перевірено!",- поділилася Глинська.
Для приготування "єврейської закуски" вам знадобиться:
- 270 г плавленого сиру
- 2 варених яйця
- 40-50 г майонезу
- 2 зубчики часнику (або за смаком)
- 5-7 г білого хрону
- 50 г обсмажених волоських горіхів
- сіль (за смаком)
Перш за все потрібно натерти сир і яйця на дрібній тертці. В отриману масу видавіть часник, і додайте хрін з майонезом. Доведіть до смаку сіллю, перемішайте. Подрібніть волоські горіхи.
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