Суддя "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом ідеальної закуски

Як передає Politeka.net, покроковий відео-урок приготування страви кухар опублікувала на своїй сторінці Instagram.

"Сьогодні пропоную приготувати закуску на всі випадки життя - вона підійде як для святкового, так і для буденного столу. Готується ця закуска дуже швидко і "йде" на раз-два. Перевірено!",- поділилася Глинська.



Для приготування "єврейської закуски" вам знадобиться:

270 г плавленого сиру

2 варених яйця

40-50 г майонезу

2 зубчики часнику (або за смаком)

5-7 г білого хрону

50 г обсмажених волоських горіхів

сіль (за смаком)



Перш за все потрібно натерти сир і яйця на дрібній тертці. В отриману масу видавіть часник, і додайте хрін з майонезом. Доведіть до смаку сіллю, перемішайте. Подрібніть волоські горіхи.

Сформуйте з маси кульки і обваляйте в горіховій крихті. Закуска готова!

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