Популярний український співак Дмитро Монатік поділився соковитими кадрами веселого відпочинку на Мальдівах

Як відомо, 34-річний артист відправився насолодитися теплом на Мальдіви зі своєю дружиною Іриною і синами. Тепер співак активно ділиться кадрами з відпочинку в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На новому відео Монатік показав своє ставлення до роботи на відпочинку. Так, на кадрах можна побачити, як співак пірнає в басейн, тримаючи камеру перед собою.

Монатік в одних плавках стрибає прямо в воду, а потім якийсь час продовжує знімати себе під водою, намагаючись видавати якісь нечленороздільні звуки. Для більш яскравої картинки артист додав на відео стікери з пливуть акулами.

"Я і мої думки про роботу на відпочинку...", - підписав кадри Монатік.

На його пост відреагували Надя Дорофєєва і Віра Брежнєва, яких відео співака неабияк насмішило.

Його шанувальники також не змогли пройти повз таких кадрів.

"Це мої думки про відпочинок на роботі", "а як же нові хіти?", "Шикарно!", "Ти такий класний", "Діма я по життю на відпочинку", "біситься з жиру", "той момент, коли людина вміє орати і потім відмінно відпочивати", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, засмагла дружина Монатіка в купальнику похвалилася своїм дзеном серед пальм: "Амазонка!".

Як повідомляла Politeka, неприємності наздогнали сім'ю Монатіка на відпочинку, дружина співака розбурхала одкровенням: "Так розпорядився Всесвіт".

Також Politeka писала, що на "Голосі країни" з Винником і Дорофєєвою вибухнув перший скандал, висунутий ультиматум.