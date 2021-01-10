Українська телеведуча Ольга Фреймут показала веселий відпочинок з молодшою дочкою Євдокією

Як пише Politeka.net, знаменитість досить рідко викладає спільні фото з дітьми, але на цей раз зробила виняток і розмістила в "Instagram" короткий ролик з дівчинкою. Сама Оля Фреймут з'явилася в кадрі легкому літньому образі: сонцезахисних окулярах, білому ТОПі, під яким можна помітити бюстгальтер, волосся вона скрпіла рожевою пов'язкою на маківці.

У такому вигляді екс-учасниця шоу" Танці з зірками " зняла себе на камеру під час поїздки в прогулянковому екіпажі на одному з курортів. Євдокія розташувалася на сидінні поруч у білій футболці, фіолетових шортах і рожевій кепці, вона з цікавістю оглядала все навколо. "Ой, тримайся", - скрикнула Ольга Фреймут після несподіваного поштовху, проте Малятко лише зі сміхом повернулася.

Багато українських зірок вирішили провести новорічні свята в екзотичних місцях або на гірськолижних курортах, в їх числі опинилася і Ольга Фреймут. В одному з недавніх сторіз знаменитість з'явилася в ніжно-блакитній сукні, продегустувала десарти в райському куточку. Вона також поділилася мальовничими кадрами морського узбережжя, біля якого проводить сімейний відпочинок.

"Добрий ранок. Ось вам море і гарного настрою", - підписала телеведуча.

Нагадаємо, що Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію: "подивіться, яка ви? Нікчема....".

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